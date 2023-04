Atletas de São Pedro do Ivaí são destaque no Paranaense de Karatê

Da Redação

No dia 26 de março, atletas de São Pedro do Ivaí, participaram da primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê-Dô Tradicional, realizado na cidade de São José dos Pinhais. O evento contou com a presença de diversos competidores de todo o estado e teve como objetivo selecionar os melhores atletas o Campeonato Pan-Americano.

Os atletas de São Pedro do Ivaí vêm se destacando nas competições de karatê. O município foi representado pelos atletas Murilo, Wesley, Enzo, Keirrison, João Paulo, Alex e Aparecido, que também é professor de karatê.

Os atletas conquistaram várias medalhas em diversas categorias.

“Os atletas de karatê de São Pedro do Ivaí vêm se dedicando aos treinamentos e às competições há bastante tempo, nos enchendo de orgulho por onde passam. Com o apoio do professor Cidinho, esses atletas têm tudo para conquistar ainda mais vitórias e trazer muitas medalhas para São Pedro do Ivaí. Parabéns a todos os nossos atletas”, destaca a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

