Atletas de Rio Bom conquistam pódios em competição de artes marciais

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3ª edição do Wushu Open foi realizada no último domingo (19), em Cambira

Atletas de Rio Bom (PR) participaram da 3ª edição do Wushu Open, realizada no último domingo (19), em Cambira, e garantiram lugar no pódio em diversas categorias da competição. O evento de artes marciais chinesas reuniu cerca de 230 competidores de cidades do Paraná e do interior de São Paulo, consolidando-se como um dos principais encontros da modalidade na região.



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Confira os resultados

* Nicolas – 2º lugar nas categorias Forma de Taichichuan e Taijijian (mãos e espada);

* Fernanda – 2º lugar na categoria Forma de Mãos e 2º lugar na categoria Forma de Espada;

* Yasmin – 3º lugar na categoria Forma de Mãos e 1º lugar na categoria Forma de Espada;

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* Lorenzo, Thaemily e João Gabriel – 2º lugar na categoria Grupo – Forma de Mãos (Taichichuan);

* Sanderson – 1º lugar na categoria Nanquan e 1º lugar na categoria Taichichuan.