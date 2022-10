Atletas de Ivaiporã recebem kit do programa Geração Olímpica

Da Redação

O kit é composto por boné, mochila, camiseta, squeeze e pulseiras / Foto: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, Elder Santos (técnico de tênis de mesa), Renata Santos (atleta de tênis de mesa), Emanuelly Santos (atleta de tênis de mesa), Bruno Silva (atletismo), Rodrigo Ribeiro (atletismo) e Victor Marcelino (atletismo) receberam o kit do programa Geração Olímpica e Paralímpica na Prefeitura de Ivaiporã.

O kit é composto por boné, mochila, camiseta, squeeze e pulseiras. Criado pelo Governo do Estado, em 2011, o Geração Olímpica e Paralímpica é o maior programa estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta e conta com o patrocínio exclusivo da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Os atletas receberam o kit do chefe da Regional 12 da Paraná Esporte, Valdir Carvalho – representando o governador Carlos Massa Ratinho Júnior; prefeito em exercício Marcelo Reis; e do diretor do Departamento de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã, Marcelo Kloster.

Ajuda de custo

Além do kit os atletas recebem do Governo do Estado ajuda de custo, que é paga por 6 meses, para desenvolver a modalidade que melhor se identifica. “Ivaiporã está de parabéns, porque os prefeitos Carlos Gil e Marcelo Reis [licenciado e em exercício], e o diretor do Departamento de Esporte, Marcelo Kloster, valorizam a prática esportiva”, afirmou Valdir Carvalho.

“É muito importante intensificar o apoio à prática esportiva – independente da modalidade, e descobrir talentos no município de Ivaiporã. Afinal, por meio da educação e do esporte é possível formar cidadãos”, declarou Marcelo Reis.

Segundo Marcelo Kloster a administração Carlos Gil e Marcelo Reis tem projetos esportivos em execução voltados a crianças, adolescentes e adultos, estimula o esporte construindo quadras e campos sintéticos, e implanta ciclovias, tais como na Vila Nova Porã, Avenida Ladislao Gil Fernandez e na Avenida Brasil, onde se encontra em fase de construção.

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã Marcelo Kloster, Valdir Carvalho e Marcelo Reis / Foto: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Ivaiporã

