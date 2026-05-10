Atletas de Faxinal brilham em corrida da Festa do Milho em Mauá da Serra
Corredoras conquistaram posições de destaque e reforçaram protagonismo feminino no esporte regional
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Atletas de Faxinal se destacaram na tradicional corrida realizada durante a programação da Festa do Milho, neste domingo (10), em Mauá da Serra.
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Representando o município, as corredoras Natália Pires, Ana Carolina, Andrea Jerônimo, Josemara Borges e Jéssica conquistaram posições de destaque na competição, chamando atenção pelo desempenho e pela forte presença feminina no evento esportivo.
A corrida integra a programação oficial da festa, considerada uma das principais celebrações do Vale do Ivaí, reunindo atrações culturais, gastronômicas e esportivas.
Além dos resultados expressivos, a participação das atletas também evidenciou o fortalecimento do esporte feminino na região. O desempenho das corredoras faxinalenses reforça o potencial esportivo local e incentiva a participação de mulheres e jovens em atividades esportivas.
A conquista coletiva foi comemorada por participantes e apoiadores, destacando o preparo, a dedicação e o espírito esportivo das competidoras.
Fonte: Portal Vale do Ivaí