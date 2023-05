Atleta marilandense é convoca da para Seleção Paranaense de Basquete

O basquete de Marilândia do Sul é tradicional, e reconhecido em todo o estado.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A atleta Ana Carolina Ferrero Santos foi convocada pela segunda vez para integrar a Seleção Paranaense de Basquete categoria sub-13. A atleta foi convocada para fazer parte da etapa de desenvolvimento do Programa de Treinamentos das Seleções Paranaenses 2023, que vai acontecer do dia 07 ao dia 10 de Julho em Toledo. Das 37 atletas convocadas Ana é a única representante de Marilândia do Sul.

continua após publicidade

O basquete de Marilândia do Sul é tradicional, e reconhecido em todo o estado, o trabalho desenvolvido pelo professor João Alfredo já revelou vários talentos e ele espera que esse trabalho continue rendendo frutos e que outros atletas sejam reconhecidos.

“Marilândia tem muitos atletas talentosos, e tenho certeza que com esforço e dedicação poderão chegar longe. Eu particularmente estou muito feliz porque nosso trabalho está sendo valorizado. Parabéns para a Ana que tenho certeza que vai representar muito bem nosso município”. Disse o professor João Alfredo.

continua após publicidade

“Todos os dias são páginas em branco prontas para serem preenchidas com felicidade, mas hoje preenchemos mais um capítulo na história do nosso Basquetebol. Agradeço a Deus e a toda Família Basquete por tudo que já consegui escrever, e peço que continue me dando forças e sabedoria para continuar fazendo o melhor para o nosso basquete. Essa conquista é de todos”. Finalizou João Alfredo.

Siga o TNOnline no Google News