Atleta de Ivaiporã é medalha de prata nos JEB’s; Assista

O aluno Victor Hugo Marcelino Moreira, do 6° ano B do Colégio Barão do Cerro Azul, do Núcleo Regional de Ivaiporã, conquistou neste sábado (30) para o Paraná, a medalha de prata no arremesso de peso nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), no Rio de Janeiro

A medalha foi entregue pele campeã olímpica Maurren Maggi, a primeira mulher brasileira a ter conquistado uma medalha de ouro olímpica em provas individuais. Assista:

Além de Victor Hugo, o Barão do Cerro Azul tem outros dois alunos, representado o NRE e o Paraná nos jogos, Rideick dos Santos Leite do 7° ano B e Bruno Marcondes da Silva - 7° ano A. O professor Rodrigo Ribeiro que fez a seleção dos atletas, os acompanha nos jogos escolares.

A competição é aberta a estudantes de 12 a 14 anos e tem representantes dos 27 estados.