Atleta de Faxinal é campeão internacional de jiu-jitsu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O atleta faxinalense recebeu duas medalhas, uma de bronze e outra de ouro

O atleta Carlos Alberto Barbosa, de 33 anos, morador de Faxinal, se sagrou campeão do Panamericano de Jiu-Jitsu, na última sexta-feira (23), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

continua após publicidade .

O atleta faxinalense recebeu duas medalhas, uma de bronze pela categoria Master 1 e outra de ouro, pela categoria Master 1 Nogi (sem Kimono).

-LEIA MAIS: Atletas de Faxinal conquistam medalhas no Brasileirão de Karatê

continua após publicidade .

Carlos, além de competidor, também é proprietário de uma academia. Ele é professor de Boxe, Jiu-jitsu, MMA, Muay-thai, Defesa Pessoal, Pilates Solo e Treinamento Funcional.

"Conquista importante, venho competindo a muito tempo, já fui campeão de inúmeros títulos, entre eles paulista, brasileiro, sul-americano, internacional, tinha sido panamericano e agora pelo incentivo da minha esposa, voltei a estar presente em um evento importante. Graças a Deus deu tudo certo, a importância deste título é mostrar o nome da nossa empresa, a Chipper Brasil, nossa dedicação e o quanto o esporte é importantíssimo", comemorou o atleta.

Siga o TNOnline no Google News