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Atleta de 39 anos de Lunardelli morre em Arapongas após passar mal durante corrida de rua

Erik Luís Anacleto participava de uma corrida em Ivaiporã no último domingo (30), quando sofreu um mal súbito

Escrito por Da Redação
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Atleta de 39 anos de Lunardelli morre em Arapongas após passar mal durante corrida de rua
Autor Erik tinha 39 anos e deixa uma esposa e um filho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O eletricista e atleta amador Erik Luís Anacleto, de 39 anos, morreu nesta sexta-feira (4) no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas (PR). Morador de Lunardelli, ele estava internado em estado delicado desde o último domingo (30), quando sofreu um mal súbito enquanto participava da 3ª edição da corrida KR RUN Cresol, realizada em Ivaiporã. Erik deixa a esposa e um filho. Até o fechamento desta reportagem, a família ainda não havia divulgado informações sobre o horário e o local do velório e sepultamento.

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Conforme as atualizações divulgadas pela organização do evento esportivo ao longo da semana, o atleta passou mal durante o percurso da prova e recebeu atendimento médico imediato. Inicialmente, Erik foi encaminhado a um hospital no município de Ivaiporã, onde foi estabilizado e mantido sob observação. Devido à gravidade do quadro clínico, ele precisou ser transferido na sequência para a unidade de referência em Arapongas, onde recebeu cuidados intensivos até o momento do óbito.

A notícia da morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e a comunidade esportiva da região. Nas redes sociais, o grupo Corrida Lunardelli, do qual Erik fazia parte, publicou uma nota de pesar lamentando profundamente a perda. Na homenagem, os colegas destacaram a força e a alegria do atleta, descrevendo-o como um homem de coração enorme e um grande amigo, pai e companheiro, ressaltando a gratidão pelos momentos compartilhados e o legado de bondade deixado por ele. "Hoje fica a saudade, a dor e, acima de tudo, a gratidão por termos compartilhado momentos ao seu lado. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos neste momento tão difícil. Descanse em paz, Erik. Você será eternamente lembrado", concluiu o post.

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atletas amadores comunidade esportiva corrida KR RUN Erik Anacleto luto e homenagens saúde e segurança em eventos esportivos
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