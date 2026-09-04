Atleta de 39 anos de Lunardelli morre em Arapongas após passar mal durante corrida de rua

O eletricista e atleta amador Erik Luís Anacleto, de 39 anos, morreu nesta sexta-feira (4) no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas (PR). Morador de Lunardelli, ele estava internado em estado delicado desde o último domingo (30), quando sofreu um mal súbito enquanto participava da 3ª edição da corrida KR RUN Cresol, realizada em Ivaiporã. Erik deixa a esposa e um filho. Até o fechamento desta reportagem, a família ainda não havia divulgado informações sobre o horário e o local do velório e sepultamento.

LEIA MAIS: Jovem de 18 anos fica ferida após ser atropelada por motocicleta em frente ao Detran em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme as atualizações divulgadas pela organização do evento esportivo ao longo da semana, o atleta passou mal durante o percurso da prova e recebeu atendimento médico imediato. Inicialmente, Erik foi encaminhado a um hospital no município de Ivaiporã, onde foi estabilizado e mantido sob observação. Devido à gravidade do quadro clínico, ele precisou ser transferido na sequência para a unidade de referência em Arapongas, onde recebeu cuidados intensivos até o momento do óbito.

A notícia da morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e a comunidade esportiva da região. Nas redes sociais, o grupo Corrida Lunardelli, do qual Erik fazia parte, publicou uma nota de pesar lamentando profundamente a perda. Na homenagem, os colegas destacaram a força e a alegria do atleta, descrevendo-o como um homem de coração enorme e um grande amigo, pai e companheiro, ressaltando a gratidão pelos momentos compartilhados e o legado de bondade deixado por ele. "Hoje fica a saudade, a dor e, acima de tudo, a gratidão por termos compartilhado momentos ao seu lado. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos neste momento tão difícil. Descanse em paz, Erik. Você será eternamente lembrado", concluiu o post.