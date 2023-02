Atirador morto em confronto com a PM é de São Pedro do Ivaí; veja

Da Redação

Autônomo João Camargo Roseno, de 58 anos, natural de São Pedro do Ivaí

Foi identificado o homem que se vestiu de franco atirador e morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Jacarezinho, no Norte do Paraná. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi identificado como sendo do autônomo João Camargo Roseno, de 58 anos, natural de São Pedro do Ivaí, também no norte do estado. O caso é investigado pela Polícia Civil que não deu mais detalhes até que mais pessoas sejam ouvidas.

Um vídeo que circula na internet mostra Roseno trajado com roupa militar, com uma arma longa em punho, em cima de um telhado. Testemunhas afirmam que ele atirou diversas vezes e ameaçou vizinhos. O fato ocorreu nesta terça-feira (21).

A Polícia Militar foi acionada e quando a equipe chegou no local, Roseno afirmou que desejava entrar em confronto com a PM para morrer durante a troca de tiros. Depois de horas de negociação, o homem disparou contra os policiais e foi atingido com um tiro no peito. Ele foi encaminhado ao Hospital de Jacarezinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi sepultado nesta tarde de quarta-feira (22).

Veja:



