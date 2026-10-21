Atingido por raio, Monumento da Bíblia de Faxinal recebe nova iluminação

A iluminação do Monumento à Bíblia Sagrada, em Faxinal, passou por melhorias nessa semana com a substituição de quatro refletores de 100 watts por equipamentos de 200 watts, além da troca dos relés. O serviço foi realizado pela equipe de eletricistas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Segundo a equipe responsável, o sistema de iluminação havia sido danificado após a incidência de um raio.

A substituição dos equipamentos busca restabelecer a iluminação e ampliar a visibilidade do monumento, localizado no final da Rua Antônio Garcia da Costa, na saída para a rodovia PRC-272, nas proximidades do Posto Trevo.

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A Prefeitura não informou quando o monumento foi atingido. Com aproximadamente três metros de altura, 5,37 metros de largura e peso superior a uma tonelada, a estrutura do monumento não foi danificada pela descarga elétrica.

A escultura se destaca na paisagem urbana e chama a atenção de moradores e visitantes que passam pelo município. A obra foi criada pelo artista Roverson Turek, morador de Borrazópolis. A escultura tornou-se um ponto de referência em Faxinal, frequentemente escolhido por visitantes para registros fotográficos.

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