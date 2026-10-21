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Atingido por raio, Monumento da Bíblia de Faxinal recebe nova iluminação

Refletores danificados foram substituídos. Descarga elétrica não danificou restante da estrutura, que pesa cerca de uma tonelada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Atingido por raio, Monumento da Bíblia de Faxinal recebe nova iluminação
Autor Refletores foram substituídos por equipes da Prefeitura - Foto: Divulgação

A iluminação do Monumento à Bíblia Sagrada, em Faxinal, passou por melhorias nessa semana com a substituição de quatro refletores de 100 watts por equipamentos de 200 watts, além da troca dos relés. O serviço foi realizado pela equipe de eletricistas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Segundo a equipe responsável, o sistema de iluminação havia sido danificado após a incidência de um raio.

A substituição dos equipamentos busca restabelecer a iluminação e ampliar a visibilidade do monumento, localizado no final da Rua Antônio Garcia da Costa, na saída para a rodovia PRC-272, nas proximidades do Posto Trevo.

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A Prefeitura não informou quando o monumento foi atingido. Com aproximadamente três metros de altura, 5,37 metros de largura e peso superior a uma tonelada, a estrutura do monumento não foi danificada pela descarga elétrica.

A escultura se destaca na paisagem urbana e chama a atenção de moradores e visitantes que passam pelo município. A obra foi criada pelo artista Roverson Turek, morador de Borrazópolis. A escultura tornou-se um ponto de referência em Faxinal, frequentemente escolhido por visitantes para registros fotográficos.

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