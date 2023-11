Aterro sanitário em construção é furtado em Marilândia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Em obras, o novo Aterro Sanitário de Marilândia do Sul foi alvo de um furto na madrugada desta quarta-feira (22). A estrutura está localizada na Estrada da Placa da Areia, zona rural do município. O alvo dos ladrões foi a fiação instalada no barracão que será usado para reciclagem de material. O prejuízo é estimado em R$ 30 mil.

Conforme o setor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, o furto foi constatado na manhã de quarta-feira (22), após um trabalhador chegar na construção.

Quem invadiu o espaço deixou um grande prejuízo, arrombando portas, além de furtar fiação elétrica. Foram furtados: 300 metros de cabos 35 milímetros, 100 metros de cabo PP, 200 metros de cabo 10 milímetros, 100 metros de cabos 1,5 milímetros, 3 quadros de distribuição, uma bomba do poço de sucção, entre outros materiais de construção.

Segundo a Prefeitura de Marilândia do Sul, a segurança no local será reforçada. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime.

