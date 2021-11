Atenção: trecho entre Apucarana e Cambira segue interditado

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal, PRF, informou às 18h50 desta terça-feira (30), que o trecho entre Apucarana e Cambira, na BR-376 segue interditado após o vazamento de combustível de uma carreta tanque.

Conforme a PRF, é realizado o transbordo da carga e o serviço deve durar três horas. O congestionamento é grande.

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados por volta das 12h desta terça-feira (30), para conter um vazamento de combustível na BR-376, entre Apucarana e Cambira. Por conta do risco de explosão, a rodovia - no sentido Cambira - foi totalmente interditada pelos bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista de uma carreta bitrem carregada de gasolina, com placas de São Paulo, contou para os bombeiros que um dos pneus estourou e atingiu parte da tubulação do tanque, o que provocou vazamento de gasolina. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, há três pontos de vazamento de combustível. "Como é um vazamento considerável é necessário interditar a pista. No momento, estamos aplicando uma capa de espuma para tentar isolar o combustível até a chegada de uma carreta que vai fazer o transbordo", comenta o tenente Waner de Paula Ferreira.

Segundo ele, a aplicação da capa de espuma também visa evitar que a gasolina chegue a córregos ou mananciais. Além de dois caminhões do Corpo de Bombeiros, um caminhão pipa da prefeitura de Cambira também atende a ocorrência. Por causa do vazamento de combustível, a Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana também esteve no local avaliando possíveis impactos ambientais