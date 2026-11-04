Ataques na internet por ciúme viram caso de polícia em Rosário do Ivaí

Vítima procurou o destacamento da PM após sofrer deboches e ofensas públicas nas redes sociais

Uma mulher procurou o destacamento da Polícia Militar na noite de terça-feira (3), em Rosário do Ivaí, para denunciar que vem sendo alvo de perseguição e difamação nas redes sociais. O registro foi feito por volta das 20h.

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Segundo o relato, a autora das publicações é a ex-companheira do atual namorado da vítima. A mulher afirmou aos policiais que a suspeita tem capturado fotos de seus perfis pessoais para publicar postagens com comentários vexatórios e em tom de deboche, com o objetivo de manchar sua reputação perante a comunidade local.

A vítima manifestou o desejo formal de levar o processo adiante contra a responsável pelos ataques.

O caso foi registrado como difamação e encaminhado para a Polícia Civil de Grandes Rios, que ficará responsável por conduzir as investigações e ouvir as partes envolvidas.