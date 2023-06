Ataques de cães são registrados em Faxinal e moradora faz apelo

Foto por Blog do Berimbau

Dois ataques de cães foram registrados em Faxinal, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, dentro de um período de 48 horas. O primeiro caso foi registrado no dia 26 de junho e terminou com uma mulher ferida. Já o segundo ocorreu nessa quarta-feira (28) e vitimou uma criança de 7 anos.

O alvo do primeiro ataque conversou com a imprensa e explicou que no bairro onde vive, o Conjunto Habitacional Francisco Fink, há muitos cachorros soltos. Conforme a moradora, esses animais estão investindo contra pedestres e motociclistas.

A vítima estava pilotando uma moto quando sofreu a mordida. "Estava com minha filha de oito anos na garupa e, ao perceber que o cão iria morder a perna dela, coloquei a minha na frente para protegê-la", disse ela em uma entrevista à Rádio Nova Era e ao Blog do Berimbau.

Após sofrer os ferimentos, a motociclista procurou atendimento médico. No momento de voltar para casa, ela fez um novo trajeto - a fim de evitar que o incidente acontecesse novamente -, mas a mulher quase foi atacada de novo por outros dois cachorros.

Inclusive, a mulher fez um apelo aos moradores que possuem animais bravos. "Solicito às pessoas que possuem cães agressivos que não os deixem soltos nas ruas. Existem muitos animais de rua e em algum momento pode ocorrer um ataque a uma criança, resultando em uma tragédia", afirmou.

No entanto, um novo caso de ataque aconteceu na cidade nessa quarta-feira, porém, dessa vez, envolveu uma criança. O episódio aconteceu entre a Rua José Pereira do Nascimento e a Rua Maria Quitéria, quando uma menina caminhava pelo local.

A garota foi atacada e sofreu um ferimento na altura da cintura e arranhões no braço.

