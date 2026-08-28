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Ataque no trânsito: homem bate em carro e ameaça ex de morte em Cambira

Vítima estava acompanhada de um amigo no centro da cidade; agressor ignorou medida protetiva e mandou os dois "cavarem a própria cova"

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ataque no trânsito: homem bate em carro e ameaça ex de morte em Cambira
Autor Caso ocorreu em Cambira nesta sexta-feira - Foto: Imagem ilustrativa/magnific

Um homem jogou o próprio carro contra o veículo em que estava sua ex-mulher e um amigo dela, na madrugada desta sexta-feira (28), na região central de Cambira. Após provocar a batida, o agressor fez ameaças diretas contra a vida das vítimas. A mulher já possui uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido.

-LEIA MAIS: Mulher condenada por crime organizado é presa pela Rocam em Apucarana

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O caso ocorreu logo após a 1h da manhã, na Rua Uruguai. De acordo com os relatos repassados à Polícia Militar, a vítima estava sendo levada para casa pelo amigo quando o ex-companheiro a viu. De forma intencional, ele acelerou e bateu contra o automóvel em que eles estavam, causando diversos danos materiais.

Não satisfeito com a colisão, o homem afirmou que pagaria pelo conserto do veículo, mas avisou que as vítimas já podiam "cavar a própria cova". Assustado com as ameaças, o motorista acelerou, conseguiu fugir do local e escondeu o carro danificado nos fundos de uma residência.

O agressor chegou a ir até o endereço para procurá-los, mas foi embora após não encontrar o automóvel. A polícia foi acionada logo em seguida, registrou o caso como violência doméstica e orientou as vítimas sobre os próximos passos legais de proteção. O suspeito não foi localizado durante o atendimento.

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aproximação de medidas protetivas casos de violência notícias Cambira violência no trânsito
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