Ataque com bengala de moto deixa homem com dentes quebrados e fraturas no rosto

Vítima voltava do trabalho quando foi surpreendida por dois homens, entre eles o atual companheiro de sua ex-esposa

Um homem de 38 anos foi vítima de uma emboscada e brutalmente agredido a golpes de peça de motocicleta na noite do último sábado (10), no bairro Porto Espanhol, em Rio Branco do Ivaí. O crime foi registrado na Polícia Militar na tarde desta terça-feira (13), quando a vítima compareceu ao destacamento policial para formalizar a denúncia contra os agressores.

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O ataque ocorreu por volta das 23h, no momento em que o trabalhador retornava para casa de motocicleta após o expediente. Ao trafegar pela avenida principal do bairro, ele ouviu ser chamado por conhecidos e decidiu retornar para verificar. Ao parar o veículo, foi surpreendido por dois homens, sendo um deles o atual companheiro de sua ex-esposa.

A dupla iniciou as agressões com socos e, em seguida, utilizou a bengala de uma motocicleta — peça metálica pesada que integra a suspensão do veículo — para golpear repetidamente o rosto e a cabeça da vítima. Devido à severidade do espancamento, o homem chegou a perder a consciência no local.

A violência só interrompida quando um motorista que transitava pela via percebeu a cena e parou o automóvel para intervir. Ao ser questionada sobre a agressão, a dupla alegou que estava apenas contendo o motociclista. Aproveitando a distração dos suspeitos, a vítima conseguiu se desvencilhar e fugiu a pé em direção à sua residência.

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No dia seguinte ao ataque, o homem procurou socorro médico em uma unidade hospitalar, onde foram constatados ferimentos graves na face e diversos dentes quebrados. De acordo com o relato prestado aos policiais, a motivação do crime seria ciúmes. A Polícia Militar orientou a vítima quanto aos procedimentos legais necessários para a representação criminal e o prosseguimento das investigações contra a dupla.