Astra capota na PR-457 próximo a ponte do Rio Ivaí em São João do Ivaí

Um carro capotou na noite de quinta-feira (2), por volta das 20h na PR-457, próximo à ponte sobre o Rio Ivaí, no município de São João do Ivaí.

De acordo com informações, o motorista do veículo estava seguindo em direção a São Pedro do Ivaí quando tentou uma ultrapassagem em uma carreta que seguia à sua frente. No entanto, durante a manobra, perdeu o controle do veículo, levando-o a um capotar.

O GM Astra sofreu danos causados ​​em consequência do capotamento. O motorista, que alegou ser morador de Santa Luzia da Alvorada, não se feriu.

Mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestação de assistência médica ao motorista. Porém, ele se negou, e disse que estava bem.

* Com informações Canal HP

