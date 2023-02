Associação dos Municípios do Vale do Ivaí empossa nova diretoria; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitos dos 26 municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) se reuniram na sede da Associação dos Professores de Jandaia do Sul (Aprojan) para a posse da nova diretoria, neste sábado (4). O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), e o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB) vão dividir a presidência.

continua após publicidade .

Lauro Junior disse que o seu compromisso é deixar a Amuvi ainda mais fortalecida. "A Amuvi vem a cada dia evoluindo, o Gil, o Gallo, os prefeitos que por aqui passaram sempre realizaram um excelente trabalho. Será um desafio muito grande. Nosso compromisso é manter a Amuvi cada vez mais fortalecida. Temos um governador que é de Jandaia do Sul, do Vale do Ivaí, e temos uma boa parceria. Nosso objetivo é fazer com que os secretários da pasta se conversem os assuntos, como saúde, educação, reunir os secretários, debater e encontrar soluções. Também quero tratar das questões técnicas de engenharia e arquitetura para auxiliar e fortalecer os projetos desenvolvidos pelos municípios", disse o novo presidente.

Em 2023 o presidente da Amuvi será o prefeito de Jandaia do Sul, depois, em 2024, quem assume é o prefeito Emerson Toledo, de Cambira. "Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a nossa região, buscando projetos, por isso fizemos essa parceria. Nosso objetivo é manter o diálogo entre os prefeitos, saber o que deu certo, o que deu errado, tentar resolver os problemas em conjunto, além de nos reunir mais e buscar o desenvolvimento", ressalta Toledo.

continua após publicidade .

Ex-presidente da Amuvi e prefeito de Ivaiporã Carlos Gil, espera da nova diretoria uma estruturação para melhor atender os municípios. "Durante nossa gestão na Amuvi, trabalhamos em prol dos 26 municípios e juntos elaboramos uma carta com as principais reivindicações do Vale do Ivaí e que foi entregue ao Governador, que apoiou a iniciativa e acreditamos que boa parte das reivindicações serão executadas neste mandato. Tivemos duas outras grandes conquistas durante a gestão, que foi a sede maior em Apucarana e sede campestre às margens do Rio Ivaí. Espero nesta gestão, com esses dois prefeitos jovens e dinâmicos, uma melhor estruturação com advogados, engenheiros, entre outros profissionais que possam auxiliar os municípios", comenta Gil.

O deputado federal Beto Preto (PSD), que também já foi presidente da Amuvi, disse que a associação poderá contar com ele. "Uma satisfação estar aqui. Sou o deputado mais votado do Vale do Ivaí, e vou trabalhar muito, já trabalhei como secretário de Estado da Saúde, e vou trabalhar ainda mais como deputado em prol de todo Vale do Ivaí", destaca.

O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, atendeu o pedido do Governador do Paraná, e participou da posse. "É muito importante participar desse evento, o Governador pediu para participar e ter a oportunidade de conhecer as demandas da região. Uma oportunidade também de conversar com os delegados locais e o comandante da PM, para discutir as ações de segurança", disse. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News