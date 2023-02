Assistência Social de Ivaiporã recebe cestas básicas da Defesa Civil

Da Redação

As 540 cestas básicas foram adquiridas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil

Em Ivaiporã, 540 famílias vítimas da estiagem ocorrida no final de 2021 e aquelas que vivem comprovadamente em situação de vulnerabilidade receberão cesta básica da Prefeitura, por meio do Departamento de Assistência Social.

Serão beneficiadas pessoas que mantém o CadÚnico (Cadastro Único) atualizado via Cras (Centro de Referência de Assistência Social). As 540 cestas básicas foram adquiridas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil com recursos da Defesa Civil Nacional.

De acordo com o Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura de Ivaiporã, entre os dias 1º de novembro e 31 de dezembro de 2021, deveria ter chovido aproximadamente 335 mm. No entanto, foram registrados apenas 31,4 mm.

O município fez o cadastro no Sistema de Defesa Civil do Paraná (SISDC), preencheu o Formulário de Informações do Desastre (Fide) e a Declaração Municipal de Atuação Emergencial (Demate). Ivaiporã integrou o Decreto Estadual 10002 de 30 de dezembro de 2021 referente à situação de emergência no território paranaense – conforme parecer da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A situação de emergência foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil por meio da Portaria 109 de 12 de janeiro de 2022.

A estiagem afetou 1.330 pessoas em Ivaiporã – causando danos e prejuízos principalmente aos agricultores e pecuaristas (soja R$143.220.000,00 e leite R$3.141.600,00), abastecimento de água e de serviços que necessitavam de quantidades expressivas no trabalho. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Alimentos e equipamentos

“Nós fizemos o registro por meio Defesa Civil Estadual e Federal. Na ocasião, solicitei cestas básicas e reservatórios de água – era o que havia disponível à época. Agora, o município é contemplado com 540 cestas básicas, 2 reservatórios de água e 1 motobomba para ajudar a população afetada pela estiagem, colaborar com ações preventivas e cumprir a meta 1.1 dos ODS referente à erradicação da pobreza extrema”, explicou a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Denise Kusminski.

Conforme a diretora do Departamento de Assistência Social, Silvana Pessuti, as cestas básicas serão destinadas aos produtores rurais afetados pela estiagem e às famílias carentes atendidas pelo Cras.

A entrega das cestas foi acompanhada pelo subcomandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente, capitão Iveson Baron Witkowski, que enfatizou a parceria entre Defesa Civil Municipal e Estadual, e Governo do Estado. “Por isso, é importante manter atualizado o Plano de Contingência”, sugeriu o capitão.

A vereadora Gertrudes Bernardy acompanhou a chegada das cestas básicas e ajudou a descarregá-las. “Somos muito gratos ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, por pensar nas pessoas que mais precisam de ajuda, e à Defesa Civil Municipal por agir prontamente em situação de emergência”, afirmou Gertrudes Bernardy.

O empenho da Defesa Civil Municipal foi reconhecido pelos prefeitos Carlos Gil (licenciado) e Marcelo Reis (em exercício), que agradeceram ao Governo do Estado por minimizar os prejuízos causados no município. “A união entre Ivaiporã e o Estado fortalece as ações desenvolvidas pela Assistência Social, que fará a entrega de cestas básicas a quem realmente precisa – mediante critérios do Cras”, declarou o prefeito Marcelo Reis.

