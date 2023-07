Assistência Social de Ivaiporã realiza XIV Conferência Municipal

A conferência ocorreu no Centro da Juventude

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ivaiporã realizou a XIV Conferência Municipal de Assistência Social, na quarta-feira, dia 5 de julho, no Centro da Juventude, com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Assistência Social, quando foi debatido o tema Assistência Social: Reconstrução do SUAS – SUAS que temos e o SUAS que queremos.

continua após publicidade

Os principais objetivos da conferência foram avaliar a política de Assistência Social e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

- LEIA MAIS: Lavouras de trigo e milho seguem com bom potencial no Vale do Ivaí

continua após publicidade

A mesa de honra foi composta pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Érica Ortiz; secretárias municipais de Administração e de Assistência Social, Cristina Marezi e Silvana Pessutti; presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Montanheri (Sabão); vereadora Gertrudes Bernardy; representantes de usuários e trabalhadores da política de Assistência Social, Jaciane Silva Souza e Jessica Anali da Silva; e pela representante de entidades socioassistenciais, Edna Regina de Melo.

Silvana Pessutti afirmou que a Secretaria Municipal de Assistência Social está comprometida em promover uma reconstrução efetiva do SUAS, buscando melhorias que atendam às necessidades dos cidadãos. “A XIV Conferência Municipal é uma oportunidade valiosa para a troca de ideias e a definição de diretrizes importantes”, declarou Silvana Pessutti.

A participação democrática e a discussão sobre políticas públicas foram citadas por Edivaldo Montanheri. “Estamos empenhados em apoiar as iniciativas voltadas para a assistência social no município”, afirmou o presidente da Câmara de Vereadores.

continua após publicidade

Como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Érica Ortiz afirmou ser uma honra estar envolvida na XIV Conferência Municipal. “Estamos empenhados em fortalecer o SUAS e garantir que atenda às necessidades da população do município”, informou Érica Ortiz.

Público-alvo

Foram convidados gestores públicos, usuários da assistência social, profissionais, trabalhadores do SUAS, entidades socioassistenciais, representantes de órgãos públicos, autoridades do poder legislativo e executivo, do sistema de justiça, organizações civis e comunitárias.

A XIV Conferência Municipal de Assistência Social foi estruturada em cinco eixos para facilitar os debates: financiamento, controle social, serviços, benefícios e transferência de renda. Após a leitura do regimento, a assistente social Camila Franciscato abordou o tema Reconstrução do SUAS – SUAS que temos e o SUAS que queremos”. Em seguida, foram formados grupos para debater propostas relacionadas aos 5 eixos, visando a definição de 10 propostas prioritárias para o município, 5 para o Estado e 5 para o Governo Federal.

continua após publicidade

A XIV Conferência Municipal de Assistência Social foi encerrada com a eleição das delegadas Silvana Pessutti (titular) e Hellenn Costa (suplente), que representarão o município na Conferência Estadual da Assistência Social, e com a formação do Conselho Municipal de Assistência Social. A eleição das delegadas foi um momento importante para garantir a representatividade do município nas discussões estaduais.

Além disso, foi ressaltada a importância do Conselho Municipal de Assistência Social – órgão que desempenha um papel fundamental na garantia da participação social e no acompanhamento das políticas públicas voltadas para a Assistência Social no município.

Siga o TNOnline no Google News