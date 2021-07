Da Redação

Assista: Paraná Saúde socorre os municípios na pandemia

Aquiles Takeda Filho (PSD), prefeito de Marilândia do Sul e presidente do Paraná Saúde, informou em entrevista ao TNOnline que o consórcio fez uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para auxiliar os municípios na compra de medicamentos e materiais hospitalares durante esta pandemia da Covid-19.

Segundo ele, essa parceria foi feita através de um entendimento com o secretário Beto Preto e as regionais de Saúde do Paraná.

Aquiles Takeda frisa que os medicamentos que fazem parte dos kits de intubação, de sedação e também do pós-covid não estavam alencados no hall de compras do Paraná Saúde. No entanto, em função da grande necessidade dos municípios, foi estabelecida esta parceria para atender à demanda.

Conforme o presidente do Paraná Saúde, numa primeira etapa foram investidos R$ 4 milhões nesses kits, os quais foram distribuídos às pequenas cidades que não têm habilidade para fazer a compra. Agora está sendo feito mais um aporte de R$ 15 milhões para atender àqueles municípios que já haviam enviado antecipadamente seus quantitativos ao Paraná Saúde. O consórcio agrega 398 municípios do Estado, com exceção da Capital Curitiba.

“O consórcio é o melhor mecanismo para se criar economicidade e chegar a todos os municípios de uma forma mais fácil e desburocratizar um pouco o trâmite individual de cada um”, afirma Takeda, que também é presidente da Acispar (Associação dos Consórcios de Saúde do Estado do Paraná) e tesoureiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), do qual foi presidente na gestão anterior.

Sobre o Cisvir, Takeda assinala que o consórcio vem funcionando de maneira muito estabilizada graças ao comprometimento de todos os prefeitos e da boa parceria com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa do secretário Beto Preto.

Entre as conquistas recentes, Takeda cita que o Cisvir ganhou o Prêmio Inova Paraná pelo trabalho que a equipe multidisciplinar realiza na área de pediatria, atendendo crianças recém-nascidas com os mais diferentes problemas e dificuldades.

Outra novidade é a implantação do prontuário eletrônico, que começa a funcionar a partir de agosto. A tecnologia vai acabar com os arquivos em papel, permitindo que o médico lance no prontuário eletrônico todos os dados clínicos do paciente. E, assim, esses dados possam ser acessados posteriormente em outras consultas e exames de forma mais ágil e prática. Assista a entrevista: