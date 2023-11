Assembleia apresenta modelo cívico-militar à comunidade de Cambira

A comunidade escolar de Cambira, no norte do Paraná, participou de uma assembleia para apresentar o modelo cívico-militar. O encontro realizado na terça-feira (21) contou com a presença de aproximadamente 300 pais e responsáveis pelos alunos do Colégio Rosa Delúcia Calsavara que está entre as instituições selecionadas para a consulta pública que vai decidir sobre a adesão.

continua após publicidade

Durante o encontro, a comunidade escolar recebeu informações e esclarecimentos detalhados sobre as escolas cívico-militares. A consulta pública está marcada para os dias 28 e 29 de novembro, diretamente no colégio. Podem votar pais de alunos menores de 16 anos, estudantes maiores de 16 anos, professores e funcionários.

- LEIA MAIS: Educação do PR abre consulta pública sobre modelo cívico-militar

continua após publicidade

Ao todo, 9 colégios da rede estadual pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação (NRE) de Apucarana e Ivaiporã vão decidir ainda este mês se aderem ou não ao modelo cívico-militar. Edital lançado pela Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR) traz 127 escolas que participarão da consulta pública, abrangendo aproximadamente 80 mil alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Na região, as escolas listadas pertencem aos municípios de Apucarana (4), Arapongas (2), Cambira (1), Ivaiporã (1) e São João do Ivaí (1).

MODELO CÍVICO-MILITAR NO PARANÁ

Modelo educacional que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar, a escola cívico-militar integra práticas e valores com os princípios educacionais, visando promover um ambiente escolar mais cívico e voltado para o desenvolvimento integral dos alunos. As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020.

Com a implantação do Programa Colégio Cívico-Miliar do Paraná, em 2021, o Estado atingiu o número de 194 colégios funcionando nesta modalidade com o modelo estadual. Há ainda 12 escolas cívico-militares com o modelo do programa nacional, que por decisão do governo federal será descontinuado em 2024. Essas 12 escolas deverão passar à gestão do Estado. Somando as cívico-militares do modelo estadual e modelo nacional, são aproximadamente 121 mil alunos matriculados.

Siga o TNOnline no Google News