Assassinato de frentista pode ter motivação passional, diz polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo do frentista será velado e sepultado em Califórnia.

O frentista Adenir Marques Delecrode, de 53 anos, morto a tiros em Califórnia, norte do Paraná, pode ter sido assassinado por motivação passional, segundo afirma a Polícia Civil. De acordo com o delegado Ricardo Mendes, que responde interinamente pela delegacia de Marilândia do Sul a qual o caso pertence, a vítima não possui antecedentes criminais e tinha uma boa relação social.

continua após publicidade .

Mendes também informou que não há indícios de algum tipo de desavença ou confusão envolvendo Delecrode. "Ele teria um envolvimento amoroso e que, inclusive, não tinha a aprovação de seus familiares. Vamos apurar se esse crime pode ter relação com esse relacionamento", informou o delegado.

- LEIA MAIS: Mulher fica ferida após tombamento de carreta na PR-444 em Arapongas

continua após publicidade .

Adenir trabalhava em um posto de combustíveis e abastecia um caminhão no momento que foi assassinado na noite de segunda-feira (8). Segundo o delegado, as imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram que o autor do homicídio chega em uma moto e estaciona em um local onde há pouca luminosidade, o que atrapalha a visualização das placas do veículo. Em seguida ele vai em direção a vítima e dispara ao menos três vezes e depois foge do local. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Pelo vídeo da execução aparentemente foram três disparos realizados, mas não dá para precisar. Somente depois do exame de necropsia para ter certeza de fato, quantos tiros acertaram a vítima" - Ricardo Mendes, - Ricardo Mendes,

continua após publicidade .

Delecrode morava em Califórnia e também tinha familiares em Marilândia do Sul. Ele era bastante conhecido e querido pelos amigos, que lamentam sua morte. O corpo é velado na Capela Municipal e será sepultado às 19h30 desta terça-feira (9), no Cemitério Municipal de Califórnia.

fonte: reprodução Assassinato ocorreu no pátio do posto de combustíveis

Siga o TNOnline no Google News