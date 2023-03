Assaltantes roubam caminhão carregado com soja no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Um caminhoneiro sofreu um assalto na tarde de quinta-feira (24) em uma estrada rural de Faxinal, quando se deslocava com uma carga de soja que seria entregue na Cooperativa Cocari.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Militar de Faxinal, por volta das 14h50, compareceu ao destacamento policial o proprietário de um caminhão relatando que estava colhendo soja e seu motorista saiu com um caminhão Ford Cargo para entregar o produto na Cocari.

- LEIA MAIS: Dois ficam feridos após carro atingir trailer de lanches no Paraná

continua após publicidade .

Porém, outros dois motoristas que estavam retornando para fazenda não encontraram o caminhão pelo caminho. Foi tentado contato via celular e estava fora de área.

Diante de um possível roubo, as equipes de Faxinal e da Patrulha Rural deslocaram para a divisa de Faxinal com Ortigueira e Mauá da Serra.

Em uma estrada rural na saída do Posto Juninho, na BR-376, foi localizada a saia do caminhão, que foi reconhecida pelo dono. Após várias diligências, foi localizado o motorista do caminhão na rodovia próximo ao pontilhão de Mauá da Serra.

continua após publicidade .

Ele relatou aos policiais que estava saindo da fazenda quando um carro branco com quatro pessoas o interceptou. Um dos bandidos subiu no estribo do caminhão e apontou pistola em sua direção e anunciou o assalto.

O motorista foi colocado no porta-malas do veículo e eles deslocaram para o local onde foi descarregada a carga. Depois, o motorista foi levado até o pontilhão de Mauá da Serra onde foi lhe falado que o caminhão seria abandonado.

Até o final da noite de quinta-feira o caminhão não tinha sido localizado. O caso segue sendo investigado.

Siga o TNOnline no Google News