Assaltantes invadem residência em Ivaiporã e roubam joias e relógios

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Por volta das 14 horas desta terça-feira (3), a equipe RPA de Ivaiporã foi acionada via Copom, para a Rua Placídio Miranda, no centro da cidade, onde, segundo o solicitante, a residência de um vizinho era alvo de possível roubo.

continua após publicidade .

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), o solicitante relatou que teria visto os criminosos fugindo pulando o portão, um deles trajava moletom bordo, bermuda cinza com listra preta, boné escuro de crochê e chinelo branco, este seguiu sentido a Vila Nova Porã.

LEIA MAIS: Homens que estavam armados em bairro de Apucarana são presos

continua após publicidade .

O outro, trajando calça jeans, camiseta clara e tênis azul marinho, fugiu sentido ao centro.

No local, os policiais encontraram a porta e a janela da sala abertos, sendo realizado patrulhamento nas imediações, porém, não localizaram suspeitos.

Retornando a residência, moradores que estavam trancados no quarto dos fundos teriam conseguido sair, informando aos policiais que foram rendidos pelos dois criminosos, ambos armados de revólver.

continua após publicidade .

Relataram que ficaram cerca de uma hora sendo ameaçados e que a todo momento pediam joias e dinheiro.

O casal de moradores informou que foram levados pelos bandidos duas correntes, uma pulseira e duas alianças de ouro. Também foi subtraído uma bolsa com cerca de 20 relógios de várias marcas, dois celulares e aproximadamente R$ 50,00 reais em dinheiro.

A funcionária que trabalha na residência teve furtado cerca de R$ 140 em dinheiro e o aparelho celular.

Os policiais retornaram aos patrulhamentos e realizaram contato com um comércio nas imediações a fim de obter imagens das câmeras de monitoramento. Sendo as vítimas orientadas sobre as providências a serem tomadas.

Siga o TNOnline no Google News