Da Redação

Assaltantes invadem ônibus e roubam passageiros na PR-444

Após disparos de arma de fogo, assaltantes pararam um ônibus na BR-369, em Jandaia do Sul, e roubaram diversos pertences de passageiros na madrugada desta quinta-feira (9). A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos motoristas do veículo, que fazia linha Foz do Iguaçu/Belo Horizonte (MG).

continua após publicidade .

Em contato com os motoristas, eles relataram que estavam trafegando na PR-444, quando foram abordados por três veículos, um deles um Chevrolet Cruze prata. De acordo com uma das vítimas, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo para fazer com que o veículo parasse.

De acordo com o boletim, os motoristas acabaram sendo rendidos e obrigados a seguir o caminho que eles mandaram, chegando até Jandaia do Sul. Conforme o relatório, os ladrões levaram vários pertences de passageiros, que estavam acomodados na cabine e no bagageiro, como dinheiro, notebook e documentos.

continua após publicidade .

Os ladrões fugiram e as vítimas foram orientadas pela equipe policial.