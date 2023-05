Assaltantes invadem fazenda e amarram família, em São João do Ivaí

Da Redação

O fato foi registrado durante a madrugada desta terça

Cinco bandidos armados invadiram, por volta das 05h10, desta terça-feira (02), uma fazenda localizada na região do Distrito de Luar, em São João do Ivaí, norte do Paraná.

O circuito de monitoramento da propriedade mostra os bandidos chegando no local em um Chevrolet Corsa. Eles pularam a porteira e foram até a casa da vítima.

Os assaltantes estavam armados e amarraram os funcionários da propriedade e seus familiares. Pegaram os aparelhos celulares de todos e três marginais, logo na sequência, foram em direção à residência do proprietário da fazenda.

“A intenção deles, como mostram as imagens das câmeras, era utilizar uma ripa para arrombar a minha porta de blindex”, disse o dono, em uma entrevista ao Canal HP.

O agricultor ainda informa que o cachorro começou a latir, e os bandidos perceberam a presença do homem e, devido a isso, saíram correndo. “Fiz uns barulhos e eles se assustaram, saindo correndo. Já passei todas as imagens para a polícia, que já está investigando. Acredito que não ficará impune”.

O proprietário ainda informou que está terminando o processo para registro de armas e enaltece que a propriedade particular é sagrada e que os bandidos tiveram sorte em fugir.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local fazendo os levantamentos iniciais. A Polícia Civil foi informada sobre o crime e está investigando.

Assista:

Com informações do Canal HP.

