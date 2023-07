Assaltantes invadem casa em São Pedro do Ivaí e roubam R$ 10 mil

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois homens armados invadiram uma casa na manhã desta quarta-feira (26), na Rua Carlos Silva, em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, e roubaram R$ 10 mil em dinheiro, dentre outros pertences. Os assaltantes fugiram e segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi preso.

continua após publicidade

A vítima, uma mulher de 40 anos, relatou aos policiais militares, que os suspeitos chegaram em sua casa por volta das 7 horas.

- LEIA MAIS: Jovem e namorada ficam feridos após acidente de trânsito em Ivaiporã

continua após publicidade

Os bandidos estavam encapuzados e armados com uma pistola. Os suspeitos perguntaram à vítima onde estava o marido e disseram que sabiam que ele tinha dinheiro em casa.

Os criminosos roubaram R$10 mil em dinheiro, quatro celulares, um tablet e um cartão de crédito.

Câmeras de segurança de uma residência vizinha gravaram o veículo que os bandidos usaram na ação criminosa, um Corsa branco, com o vidro traseiro quebrado.

A Polícia Militar realizou patrulhamentos na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News