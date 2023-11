Assaltantes invadem casa e roubam objetos de morador em Mauá da Serra

Uma residência de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, foi roubada por uma dupla de assaltantes no início da tarde desta segunda-feira (27). Um dos homens estava armado com um revólver, segundo o morador, de 47 anos. O caso aconteceu em uma casa localizada na rua São Judas Tadeu, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima afirmou que por volta das 12h30 os dois assaltantes entraram na residência e deram voz de roubo. Em seguida, os homens teriam pegado uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 1 mil, além de uma mala e uma mochila. Conforme os agentes, o morador disse que a mochila e a mala foram usadas pelos suspeitos pata carregar diversos outros itens roubados da casa.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) foram levados calçados, roupas, um celular, alguns e relógios e joias. Após pegar os objetos, os assaltantes entraram em um veículo Volkswagen Gol e fugiram do local. Até o fechamento do B.O os suspeitos não foram localizados, segundo a PM.

