Assaltantes invadem casa e agridem menina de 16 anos

Uma adolescente de 16 anos que estava sozinha na residência na tarde de sexta-feira (26), em Ivaiporã, acabou sendo agredida por dois assaltantes, com empurrões e com uma arma de choque. A ocorrência foi na Rua Diva Proença, por volta das 13h45.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e a adolescente relatou aos policiais que foi surpreendida por dois homens, um de aproximadamente 45 anos trajando camiseta azul e boné preto e máscara, e outro aproximadamente 25 anos usando boné bordô e máscara.

Disse ainda, que foi agredida com empurrões e um aparelho de choque Taser, que provocou algumas escoriações em seu antebraço direito. Sendo colocada em um quarto, os assaltantes queriam o controle do portão para entrarem com um veículo na garagem da residência.

Como ela disse que não tinha o controle, os bandidos se evadiram do local levando um Notebook Dell, um celular Samsung e algumas bijuterias.