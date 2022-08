Assaltantes fazem casal refém em assalto a residência em Ivaiporã

Da Redação

Na tarde de sexta-feira (5), um casal foi feito refém por quatro assaltantes em Ivaiporã. A Polícia Militar (PM) relatou que o roubo foi na Rua Espanha, os criminosos roubaram aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro e diversos objetos.

De acordo com relatos da solicitante, os assaltantes entraram na residência dando voz de assalto e renderam o casal. Todos estavam com blusas de mangas e encapuzados, dois deles armados de revólver e uma pistola.

Os criminosos estavam muito irritados e agressivos, e o que utilizava a pistola agrediu o esposo da solicitante causando um corte do lado direito do rosto, e uma lesão na parte superior do rosto da solicitante.

Ambos foram amarrados e mantidos na sala da residência, onde um dos autores permaneceu com o casal e outros dois reviraram a residência. Eles fugiram levando um montante de R$ 4 mil, três vídeos game, sendo dois Playstation III e IV e um Xbox.

Em diligências pelas proximidades da residência onde os autores teriam se evadido foram localizadas três blusas, que foram reconhecidas pelas vítimas. Deram apoio as diligências as equipes P2, RPA, ROTAM e oficial supervisor.

Ainda na madrugada deste sábado (6), a equipe ROTAM, conseguiu prender quatro suspeitos, entre eles, um menor que havia participado de um assalto recentemente em Ivaiporã.

