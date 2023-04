Assaltantes entram em confronto com a PM em Manoel Ribas

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã deste sábado (1º) quatro assaltantes invadiram e assaltaram uma distribuidora de bebidas no centro da cidade de Manoel Ribas, na região central do Paraná. Houve confronto com a PM, mas os bandidos conseguiram fugir.

Ainda segundo informações de populares, quando os criminosos saiam da distribuidora se depararam com uma equipe da PM e houve troca de tiros. não há informações de feridos.

Os assaltantes se separam durante a troca de tiros, dois fugiram sentido Bairro Santa Cecília, pelas ruas Conselheiro Zacarias e Santos Dumont.

Dois se evadiram pela Av. Sergipe, sentido a uma mata.

Equipes da PM da região e da PCPR foi acionada e estão em busca dos criminosos.

Furto de carros

Ainda na manhã deste sábado foram registrados dois furtos de carros em Manoel Ribas. Segundo informações do Sargento Toni, um Vectra prata e um Fiat/Strada de cor prata foram levados por criminosos. No entanto, a equipe policial conseguiu recuperar o Vectra.

A polícia está investigando o caso e pede a colaboração da população para localizar o segundo veículo e identificar os responsáveis pelo crime.

* Com informações Blog do Berimbau

