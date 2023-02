Assaltantes amarram vigilante e roubam estação de esgoto de Ivaiporã

Da Redação

A ação dos criminosos foi na madrugada de sexta-feira (24), por volta das 0h30

Bandidos armados renderam o vigilante da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pindauvinha que fica localizado na região do Distrito do Jacutinga, em Ivaiporã, roubaram vários objetos e fugiram levando o carro do vigilante. O assalto foi na madrugada de sexta-feira (24).

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e conversou com a vítima que havia conseguido escapar e se encontrava na Rua Mangueira.

Ele relatou que por volta das 0h30 foi rendido por cinco elementos encapuzados, dois deles de posse de arma de fogo.

Sobre ameaças, o vigilante foi amarrado com cordas, e os criminosos ficaram no local por cerca de uma hora.

Foi levado da ETE várias ferramentas que o vigilante não soube precisar, além de fiação elétrica, computador e o automóvel da vítima, um Peugeot T azul.

O vigilante relatou ainda que conseguiu se soltar das cordas por volta das 5 horas e caminhou cerca de seis quilômetros até a Vila Nova Porã para pedir ajuda e ligar para polícia.

Em diligências a equipe localizou o veículo abandonado na estrada do Jacutinga, que foi entregue na 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

