Assaltante agride pedestre durante roubo em Lunardelli

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um assaltante agrediu e roubou um pedestre na Rua Paraná, na noite de sábado (16), em Lunardelli. A ocorrência foi registrada no domingo (17) pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

Na manhã de domingo, a equipe de serviço estava em patrulhamento pelas ruas de Lunardelli e foi abordada por uma pessoa que relatou ter sido vítima de assalto na noite anterior.

- LEIA MAIS: 6ª CIPM vai celebrar 13 anos com o concerto “Guerreiros do Paraná”

continua após publicidade

Ele contou aos policiais que por volta das 22 horas estava transitando pela Rua Paraná quando ladrão o surpreendeu, o atingindo com chutes que vieram a derrubá-lo e continuou sendo chutado no solo.



O assaltante levou a carteira da vítima com seus documentos pessoais, cartões de banco e pequena quantia em dinheiro, além de seu celular.



Os policiais realizaram diligências, porém não obteve êxito em encontrar o autor. A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News