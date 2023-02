Aserfa divulga o sepultamento desta terça-feira (14); confira

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nesta terça-feira (14)

Confira o sepultamento desta terça-feira (14), divulgado pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

João Alcides Florentino, de 92 anos, está sendo velado na Capela do município de Cambira. O sepultamento está deve acontecer no Cemitério Municipal de Arapongas.





Veja os sepultamentos desta segunda (13)

Apucarana

Vanda Hogin dos Santos, de 68 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 14h, no Cemitério Portal do Céu.

Inês Aparecida Machado, 53 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa; o sepultamento será realizado às 16h, no Cemitério Portal do Céu.

Francisco Cordeiro Braz, 70 anos de idade. O corpo está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 09h, no Cemitério Cristo Rei.

Antônio Kurunci, 73 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 11h; o cemitério não foi informado pela Aserfa.

Nelson Correa Pereira, de 64 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 18h, no Cemitério Cristo Rei.

Ercilia Bushini de Souza, 87 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Região

Maria Menossi Rafael, de 61 anos, está sendo velada na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério Municipal de Cambira.

Oliveira Pedro De Azevedo, 69 anos. O corpo está sendo velado na Capela de Marilândia do Sul; o sepultamento está previsto para às 10h, no Cemitério de Marilândia.

