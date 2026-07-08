Às vésperas de completar 60 anos, Fafijan encerra definitivamente suas atividades

A Faculdade de Jandaia do Sul (Fafijan), que completaria 60 anos de fundação em dezembro de 2026, comunicou oficialmente nesta quarta-feria (7) o encerramento definitivo de suas atividades acadêmicas. A instituição, que ao longo de sua história formou mais de 20 mil alunos na graduação e 5 mil na pós-graduação, justificou a decisão por conta de mudanças no setor educacional e questões financeiras. A faculdade já vinha reduzindo suas operações, uma vez que não recebia novos estudantes desde 2022 e formou sua última turma em dezembro de 2023.

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Mantida pela Fundação Educacional Jandaia do Sul, a Fafijan foi criada em 1966 e oferecia cursos de graduação de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e Psicologia. O comuicado de fechamento definitivo foi assinado pela diretora Mirian Regina Brischiliari de Araújo. Com a medida, a prioridade da instituição agora é atender os ex-alunos e organizar a documentação remanescente. Os estudantes que precisarem retirar histórico escolar, ementas ou dar andamento aos processos de expedição e registro de diplomas devem procurar a secretaria da faculdade até o dia 14 de dezembro de 2026.

O atendimento presencial ocorre na sede da instituição, localizada na Rua Doutor João Maximiano, número 426, no Centro de Jandaia do Sul. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h30. Para sanar dúvidas ou obter mais informações, a Fafijan também disponibilizou canais remotos, através do e-mail protocolo@fafijan.br e do telefone com WhatsApp (43) 92000-3116.

A direção assegurou que todo o acervo acadêmico será digitalizado, catalogado e transferido para uma instituição regularmente habilitada até o término deste ano, "assegurando a guarda permanente da documentação acadêmica, bem como a emissão de certidões e demais documentos, na forma da legislação aplicável".



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Quando confirmou que deixaria de receber novos alunos, ainda em 2023, a Fafijan justificou os motivos da adoção da medida: "Questões financeiras, mudanças demográficas e novas demandas no campo da educação foram fatores que pesaram na decisão de encerrar as operações da Fafijan", publicou, na época.

Atualmente, parte da sede da Fafijan é locada para a Universidade Federal do Paraná (UFPR) até a construção do campus próprio da instituição na cidade.

