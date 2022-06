Árvore cai sobre veículo em Ivaiporã nesta sexta-feira (17)

Da Redação

O acidente aconteceu na esquina da Rua Estevão Marciano dos Santos, próximo ao "Clinicão"

Nesta sexta-feira (17), o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado, por volta das 13h, para ajudar na remoção de uma árvore caída, na Avenida Paraná. O acidente aconteceu na esquina da Rua Estevão Marciano dos Santos, próximo ao "Clinicão".

continua após publicidade .

Conforme informações do Blog do Berimbau, a árvore caiu sobre um veículo na cor cinza chumbo, e causou uma cena que chamou a atenção dos moradores da cidade. A princípio, não houve vítimas, apenas danos materiais no automóvel.

fonte: Blog do Berimbau

continua após publicidade .

No município de São João do Ivaí, na rodovia PR-082, também houve a confirmação de mais uma árvore caída. A informação foi dada por Renan Belotti para o Blog do Berimbau, através de um vídeo feito no momento em que o homem passava pelo trecho e avistou a grande árvore tombada. Chovia bastante.

Fonte: Informações do Blog do Berimbau.