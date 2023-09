Árvore cai sobre caminhão no Vale do Ivaí e interdita PR-272; vídeo

Uma queda de árvore causou um acidente nesta sexta-feira (22) que quase se tornou uma tragédia, entre as cidades de Faxinal e Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. A árvore de grande porte teria caído sobre um caminhão por volta das 14 horas e fez com que o condutor do veículo perdesse o controle da direção.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o acidente aconteceu na PR-272 e a rodovia ficou interditada. A queda da árvore teria sido registrada na região entre o pontilhão da linha férrea e o viaduto da BR-376. Após perder o controle da direção, o caminhão saiu da pista e parou às margens da rodovia.

Apesar do grande estrago e do enorme susto, até o momento desta publicação não haviam informações de vítimas.

Assista abaixo um vídeo publicado pelo repórter Ronaldo Senes no Instagram:

