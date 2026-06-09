Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CULTURA

Artistas de Rio Bom já podem se inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc

Prazo vai até 15 de junho; informações estão disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 21:03:21 Editado em 09.06.2026, 21:03:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Artistas de Rio Bom já podem se inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc
Autor A Prefeitura de Rio Bom convida toda a classe artística e a comunidade cultural a conhecer os editais - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Rio Bom (PR), por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Os interessados poderão se inscrever entre os dias 9 e 15 de junho de 2026, sendo que os editais e demais informações já estão disponíveis junto à Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa busca incentivar projetos culturais, fortalecer a produção artística local e ampliar o acesso dos fazedores de cultura do município aos recursos destinados ao setor.

LEIA MAIS: Cambira recebe cinco novos veículos para reforçar os serviços de saúde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Moisés Andrade destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento cultural da cidade. “A cultura é uma das maiores riquezas de um povo. Com a Política Nacional Aldir Blanc, estamos criando oportunidades para que nossos artistas, produtores e fazedores de cultura possam desenvolver seus projetos, preservar nossas tradições e fortalecer a identidade cultural de Rio Bom. Nosso compromisso é apoiar quem faz cultura e garantir que esses recursos cheguem à comunidade de forma transparente e democrática”, afirmou.

Para a Secretaria Municipal de Cultura, os editais representam uma importante ferramenta de incentivo à produção artística local, possibilitando a realização de projetos, eventos, apresentações e demais ações culturais que contribuam para o fortalecimento da cultura rio-bonense.

A Prefeitura de Rio Bom convida toda a classe artística e a comunidade cultural a conhecer os editais, esclarecer dúvidas e participar deste importante momento para o fortalecimento da cultura no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aldir Blanc CULTURA incentivo cultural Política Cultural Produção Artística Rio Bom
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV