Artistas de Rio Bom já podem se inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Rio Bom (PR), por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Os interessados poderão se inscrever entre os dias 9 e 15 de junho de 2026, sendo que os editais e demais informações já estão disponíveis junto à Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa busca incentivar projetos culturais, fortalecer a produção artística local e ampliar o acesso dos fazedores de cultura do município aos recursos destinados ao setor.



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O prefeito Moisés Andrade destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento cultural da cidade. “A cultura é uma das maiores riquezas de um povo. Com a Política Nacional Aldir Blanc, estamos criando oportunidades para que nossos artistas, produtores e fazedores de cultura possam desenvolver seus projetos, preservar nossas tradições e fortalecer a identidade cultural de Rio Bom. Nosso compromisso é apoiar quem faz cultura e garantir que esses recursos cheguem à comunidade de forma transparente e democrática”, afirmou.

Para a Secretaria Municipal de Cultura, os editais representam uma importante ferramenta de incentivo à produção artística local, possibilitando a realização de projetos, eventos, apresentações e demais ações culturais que contribuam para o fortalecimento da cultura rio-bonense.

A Prefeitura de Rio Bom convida toda a classe artística e a comunidade cultural a conhecer os editais, esclarecer dúvidas e participar deste importante momento para o fortalecimento da cultura no município.