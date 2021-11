Artista de Marilândia chama atenção com desenhos realistas

Da Redação

Os desenhos realistas da artista de Marilândia do Sul, Yasmin Justen Ceranto, 19 anos, vêm ganhando visibilidade através do Instagram. A obra mais recente da jovem foi uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro, após um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, local onde iria fazer uma apresentação.

A ilustração de Marília, assim como os desenhos de outros artistas feitos por Yasmin, é composta por frases ou palavras pequenas, como letras de músicas ou citações da personalidade homenageada. Um trabalho minucioso, que leva em média 5 dias para ser finalizado. No post, que já rendeu mais 15 mil visualizações, a artista usou de fundo a música "Estrelinha", da cantora.

"Eu não costumava acompanhar muito o trabalho da Marília, mas quis fazer uma homenagem por tudo que ela representa para as mulheres do Brasil. Além disso, como fã de outros artistas, sei na 'pele' o que é esse sentimento e quis “presentear” os fãs dela com este desenho. De fundo, usei a música da cantora, que chama 'Estrelinha' e na ilustração coloquei algumas frases e palavras desta canção", explica.

Yasmin trabalha com realismo e geralmente cria em retratos ou desenhos animaizinhos ou pessoas. Em suas redes sociais, ela já publicou desenhos de artistas como Nando Reis, Will Smith, Freddie Mercury, Paulo Gustavo, além de outros. "Gosto de usar meus desenhos para homenagear, familiares, amigos e artistas que sou fã. Grande parte dos meus trabalhos de encomenda também são homenagens. As pessoas acabam dando o meu trabalho de presenta para familiares e amigos. Faço encomendas pela internet", conta.

O amor pela arte surgiu ainda na infância de Yasmin, por volta dos 6 anos. Com o tempo, ela foi aperfeiçoando seu talento nato com cursos de desenho e acabou virando profissão em 2020, quando começou a estudar Artes Visuais, na Universidade Estadual de Maringá (UEM). "O hobby da infância acabou virando profissão e em 2020, com a faculdade e com os posts do Instagram, decidi realmente viver do desenho", conta.

Conheça mais sobre o trabalho de Yasmin no @yasintheart.

Escrito por Fernanda Neme.