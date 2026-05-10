Arrancada brusca termina com motorista detido por embriaguez ao volante

Um motorista foi detido por embriaguez ao volante na noite de sábado (9), em São João do Ivaí, após realizar uma arrancada brusca com uma VW Saveiro na Rua Castelo Branco, segundo a Polícia Militar. A abordagem ocorreu porque a equipe da Rotam flagrou o veículo fazendo manobra de exibicionismo, com pneus cantando por alguns metros.

De acordo com o boletim, os policiais faziam patrulhamento pela Avenida São João quando perceberam a infração. Em seguida, a equipe localizou e abordou o veículo na Rua Castelo Branco.

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Ao descer do carro, o condutor apresentou sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora. Ainda durante a ação, familiares chegaram ao local e disseram aos policiais que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Diante da situação, os agentes confeccionaram o termo de constatação de sinais de embriaguez. Depois disso, o motorista foi encaminhado à Delegacia de São João do Ivaí para as medidas cabíveis.

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Além da condução por embriaguez ao volante, também foram registradas notificações pela arrancada brusca. O veículo acabou liberado para a convivente do motorista.

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