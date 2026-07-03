Arraiá de Ivaiporã promete dois dias de festa no Jardim Botânico

Programação começa nesta sexta-feira com show pirotécnico e a banda Cowboys do Asfalto

A Prefeitura de Ivaiporã convida moradores e visitantes para participar do Arraiá de Ivaiporã, que será realizado nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 19h, no Parque Ambiental Jardim Botânico. O evento reúne música, gastronomia típica, apresentações culturais e atividades para todas as idades.

A abertura, nesta sexta-feira, terá como destaques o show pirotécnico e a apresentação da banda Cowboys do Asfalto. A programação continua no sábado, mantendo o clima.

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Segundo o secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues o evento foi preparado para reunir as famílias e fortalecer as tradições locais. “Será uma grande festa para celebrar nossa cultura e proporcionar momentos de lazer e integração“, afirmou.

O Arraiá já faz parte do calendário de eventos de Ivaiporã e busca valorizar as tradições, incentivar o turismo e proporcionar momentos de lazer para a comunidade e visitantes.

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