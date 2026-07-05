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CULTURA

Arraiá de Ivaiporã confirma sucesso com shows, quadrilhas e grande público, veja fotos

Evento reuniu milhares de pessoas durante dois dias, com shows, quadrilhas, gastronomia típica e apresentações culturais

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 14:57:49 Editado em 05.07.2026, 14:57:26
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Arraiá de Ivaiporã confirma sucesso com shows, quadrilhas e grande público, veja fotos
Autor Parque Ambiental Jardim Botânico recebeu milhares de pessoas - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O Arraiá de Ivaiporã reuniu milhares de pessoas no Parque Ambiental Jardim Botânico durante a sexta-feira (3) e o sábado (4). Com apresentações culturais, shows, gastronomia típica e decoração temática, a programação reforçou a proposta da Prefeitura de consolidar a festa como uma das principais celebrações juninas do Vale do Ivaí.

A programação começou na sexta-feira (3), com apresentações de quadrilhas e o show da banda Cowboys do Asfalto. No sábado (4), o público acompanhou novas apresentações culturais, o show de Tibiriçá e o tradicional espetáculo pirotécnico, um dos momentos mais aguardados do Arraiá. (fotos abaixo)

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Participaram da programação grupos de quadrilha de Ivaiporã, Borrazópolis e Kaloré, além do grupo Pé Vermelho de Goioerê, e da Companhia de Dança Raízes de Ivaiporã, que apresentaram coreografias inspiradas nas tradições juninas.

Uma das novidades desta edição foi a instalação de dez barracas de comidas típicas, que se somaram aos quiosques já existentes no Parque Ambiental Jardim Botânico. Os espaços foram ocupados por produtoes locais e entidades sem fins lucrativos selecionados por meio de chamamento público.

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O sucesso da edição foi destacado pelas autoridades municipais, que ressaltaram os investimentos realizados para ampliar a estrutura e fortalecer a tradição das festas juninas.

O prefeito Carlos Gil disse que o apoio do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, ajudou a ampliar a estrutura do Arraiá e fortalecer a programação cultural. “O Arraiá cresce a cada edição. Recebemos grupos folclóricos de outras cidades, boas atrações musicais e um público de toda a região. O Jardim Botânico oferece um cenário ideal para uma festa que já se tornou referência no Vale do Ivaí.”

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Segundo o prefeito, os eventos promovidos pelo município também contribuem para impulsionar o turismo e a economia local. “Além do Arraiá, Ivaiporã realiza eventos na Páscoa, no Natal, nas comemorações de Setembro e competições esportivas que atraem visitantes. Com investimentos em turismo, como a revitalização do Lago das Flores e o fortalecimento do turismo religioso, a cidade amplia seu potencial para receber visitantes.”

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou o crescimento do Arraiá ao longo dos últimos anos e os investimentos realizados para preservar as tradições juninas. “Desde o primeiro mandato do prefeito Carlos Gil, Ivaiporã investe na decoração e na estrutura para valorizar essa tradição. Neste ano, novamente fizemos um grande investimento para oferecer uma festa bonita e acolhedora.”

Segundo a vice-prefeita, o ambiente familiar foi um dos aspectos mais elogiados pelos visitantes. “É uma festa para reunir amigos, crianças, pais e avós. Queremos incentivar as famílias a ocuparem os espaços públicos e viverem momentos de convivência e alegria.”

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O secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues, atribuiu o resultado da edição deste ano ao planejamento e aos investimentos realizados na organização da festa.

“Ivaiporã está se consolidando cada vez mais no calendário das festas juninas. Planejamos este Arraiá para ser o maior do Vale, com apoio da Prefeitura e do Governo do Estado. O resultado foi uma grande participação da população e de visitantes da região.”


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