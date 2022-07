Ariranha do Ivaí terá transporte coletivo gratuito para zona rural

Da Redação

Tabela de localidades e horários divulgada pela Prefeitura

A Prefeitura de Ariranha do Ivaí publicou nesta segunda-feira (18), em suas redes sociais, os horários e itinerário do transporte coletivo gratuito. A medida, anunciada pelo prefeito Thiago Epifanio da Silva, foi aprovada pela Câmara de Vereadores e vai beneficiar os moradores de várias localidades rurais.

Todos os bairros rurais do município serão atendidos pelo menos uma vez por semana. Os ônibus terão um horário de saída pela manhã (8h30) das localidades com retorno no período da tarde (13h30). “O cronograma é para que os veículos possam atender à população da área rural, que precisa vir para a cidade, seja para algum serviço público ou para prestigiar o comércio”, disse o prefeito Thiago Epifânio.

Segundo o prefeito, o transporte gratuito vai garantir mobilidade aos moradores da zona rural, facilitando o deslocamento das pessoas que precisam ir ao centro, assim como quem precisa seguir para a zona rural. O prefeito destaca que, no futuro, o serviço pode ser ampliado com mais dias e horários de transporte para os moradores. O serviço será ofertado de segunda a sexta-feira. Cada dia da semana atende uma localidade. Na segunda-feira, por exemplo, o transporte atende as localidades de Alecrim, Barraquinha e Jardim da Curva.

