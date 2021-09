Arena Esportiva é inaugurada em Jardim Alegre; veja

Da Redação

O deputado estadual Douglas Fabrício acompanhado do prefeito José Roberto Furlan e do vice Moisés Lnortovz, o Moisés da Farmácia, inauguraram no sábado (25) em Jardim Alegre, a Arena Valdecir Sanvesso, do projeto Meu Campinho do Governo do Estado. A arena fica ao lado do Lago Ângelo Santini. O deputado também anunciou recursos para construção de uma nova UBS no conjunto José Pachulski.

continua após publicidade .

O prefeito Furlan disse que esta é a terceira estrutura esportiva que a cidade recebe através do deputado Douglas Fabrício, lembrando, que uma unidade já tinha sido entregue junto ao Ginásio de Esportes e uma terceira já começou a ser instalada no Estádio Municipal.

“É um deputado que vem nos ajudando de maneira incansável. Hoje só nos resta agradecer o deputado pela parceria, que tem aberto o gabinete para atender a população de Jardim Alegre”, destacou Furlan que ainda agradeceu o governador Carlos Massa “Ratinho Júnior”, pelo empenho e integração em prol de Jardim Alegre.

continua após publicidade .

Para o deputado Douglas Fabrício o investimento no esporte significa investir na criança, e no futuro da cidade e elogiou o trabalho da administração municipal.

“Tudo que está acontecendo aqui é porque vocês reivindicaram, e mostraram que merecem, pela administração séria e dedicada. Por isso, nós temos colocado recursos no orçamento, e temos aprovado na Assembleia Legislativa com destinação para Jardim Alegre”, enfatizou o deputado.

O secretário municipal de esportes, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate também falou do carinho e admiração dos desportista pelo deputado. “Nós do departamento dos esportes que sofremos tanto em outras gestões, hoje temos um deputado que representa o esporte”, disse.

continua após publicidade .

Saúde

Douglas Fabrício e a comitiva de lideranças ainda visitaram o terreno no Conjunto Pachulski, onde ele anunciou a construção de uma nova Unidade de Saúde, com investimentos já garantidos na ordem de R$ 650 mil, cujos recursos já foram autorizados pelo governador Carlos Massa “Ratinho Junior” e secretário de Estado da Saúde Beto Preto.

Também participaram da programação, os vereadores Beto Holling, Sônia Campos, Vanderlei Rubens de Castro, Priscila Bogo; os secretários municipais, Silvia Bovo (Saúde) e Luiz Carlos Pereira “Chocolate” (Esportes); líder comunitário Marcelo Pacífico da Silva “Gordo”; o ex-vereador Claudinei Ferreira e o assessor parlamentar do deputado federal Rubens Bueno, Adão Aparecido Acácio da Silva Lobo “Lobão”.

continua após publicidade .

VEJA:

Arena Esportiva é inaugurada em Jardim Alegre; veja - Vídeo por: Reprodução