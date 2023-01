Área central de São Pedro do Ivaí tem abastecimento de água afetado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade a partir das 18h

A Sanepar informa que foram registrados problemas elétricos nos equipamentos de um dos poços que abastecem os moradores de São Pedro do Ivaí, durante a madrugada deste sábado (21). O poço já voltou a operar, no entanto, em razão da parada na produção, os reservatórios amanheceram com níveis baixos, o que pode causar desabastecimento nas regiões do centro da cidade. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade a partir das 18h e será de forma gradativa.

continua após publicidade .

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!

Leia também: Capela mortuária é alvo de ladrões pela segunda vez no Vale do Ivaí

continua após publicidade .

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Siga o TNOnline no Google News