Árbitro é agredido por jogador durante partida de futebol no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada neste domingo (7), após um árbitro ter sido agredido por um jogador durante uma partida de futebol. A ocorrência foi registrada em um campo localizado na Rua Doutor Rebouças, área central do município de Rio Bom, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

De acordo com relato da vítima, durante a arbitragem da partida, um dos atletas não teria aceitado uma das suas decisões e, então, o agrediu com um soco no rosto. O lado esquerdo do rosto do árbitro ficou ferido devido à violência.

- LEIA MAIS: Jovem é preso com crack e cocaína na Zona Norte de Apucarana

continua após publicidade .

Uma equipe da PMPR foi chamada e se dirigiu até o local, no entanto o árbitro não manifestou intenção de representar criminalmente contra o agressor naquele momento. A vítima, porém, afirmou que pensaria sobre o caso.

O jogador responsável pela agressão foi encontrado pelos policiais militares e orientado sobre as consequências de sua conduta. As autoridades confeccionaram um boletim de ocorrência sobre o incidente.

Siga o TNOnline no Google News