Arapongas e Mauá da Serra terão verbas para segurança nas escolas

Arapongas e Mauá da Serra estão entre as 13 cidades do Paraná que receberão recursos do governo federal para reforçar segurança nas escolas

Arapongas e Mauá da Serra estão entre as 132 cidades do Brasil e entre as somente 13 do Paraná contempladas com recursos do governo federal para reforçar medidas de segurança nas escolas. O dinheiro, que deverá ser liberado a partir de agosto, será proveniente do projeto Escola Segura, que faz parte do Programa de Ação na Segurança (PAS), lançado no último dia 21 pelo Governo Lula e que será implementado em parceria com estados e municípios.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Parceria com grupo alemão garante lixeiras inteligentes em Arapongas

Os investimentos no Escola Segura somam R$ 170 milhões em todo o País, beneficiando estados e municípios que tiveram projetos aprovados no edital do programa. Arapongas vai receber R$ 399 mil e Mauá da Serra, R$ 205 mil.

continua após publicidade

Segundo o secretário de Segurança Pública de Arapongas, Paulo Argati, o projeto apresentado pela Prefeitura no edital aberto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi o Plano Municipal de Segurança Pública, que norteia também maior reforço na segurança das instituições de ensino. “Enviamos ao Ministério da Segurança o nosso Plano Municipal, que institui o patrulhamento escolar e a integração entre a Guarda Municipal e Polícia Militar. Isso trará mais possibilidades para fortalecermos a segurança neste sentido”, afirma. Argati assinala que o recurso também será utilizado para a aquisição de duas viaturas, tablets e outros materiais de colaboração para fiscalização e segurança das escolas, colégios e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Em Mauá da Serra, o prefeito Hermes Wicthoff (PSD) informou que o recurso no valor de R$ 205 mil será investido em medidas de segurança nas quatro escolas municipais e nos dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), que atendem a cerca de 1.280 alunos. O projeto elaborado pelo Município inclui instalação de câmeras de vigilância, portões eletrônicos e aquisição de veículos destinados à guarda das instituições de ensino.

Wicthoff manifesta satisfação pelo fato de Mauá da Serra ter sido habilitado dentro deste programa do governo federal. “Estamos felizes por ter conseguido esse recurso, que vai possibilitar maior segurança para nossos alunos nas escolas, neste momento de grande preocupação de toda a sociedade com os últimos casos de violência ocorridos no País e aqui no Paraná”, diz o prefeito.

Demais cidades do Paraná contempladas foram Toledo (R$ 988,8 mil), Londrina (R$ 988,3 mil), Curitiba (R$ 982,6 mil), Campo Largo (R$ 980 mil), Maringá (R$ 972 mil), Foz do Iguaçu (R$ 891,1 mil), Matinhos (R$ 759,2 mil), Sarandi (R$ 731,8 mil), Campina Grande do Sul (R$ 467,3 mil), Quatro Barras (R$ 467,3 mil), São José dos Pinhais (R$ 432,18 mil e Mauá da Serra (R$ 205 mil)

Siga o TNOnline no Google News