Arapongas e Jandaia do Sul lideram ranking de qualidade de vida no Vale do Ivaí

O ranking do Índice de Progresso Social (IPS) 2026, divulgado nesta quarta-feira (20), revelou que Arapongas e Jandaia do Sul possuem a melhor qualidade de vida entre os 27 municípios que compõem a região pesquisada pelo TNOnline. O levantamento, que avalia o bem-estar da população por meio de 57 indicadores sociais e ambientais, mostra que vinte cidades da região alcançaram nota considerada elevada, superando a marca de 60,78 pontos. Arapongas lidera o recorte regional ocupando a 40ª posição no estado com índice de 66,20, seguida de perto por Jandaia do Sul, na 45ª colocação com 66,01, e Kaloré, em 47º lugar com 65,99.





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Ainda entre os destaques da região, Novo Itacolomi garantiu a 51ª posição estadual no índice geral, com 65,85 pontos, mas figurou no pódio do Paraná na dimensão específica de "Oportunidades", consolidando-se com a terceira melhor nota de todo o estado nesse quesito. Apucarana, cidade polo da região, obteve a nota 64,07, o que lhe rendeu a 110ª colocação no ranking paranaense, ficando atrás de municípios menores como Cambira, que alcançou o 76º lugar. O desempenho da maioria dos municípios do Vale do Ivaí acompanha a forte tendência estadual, uma vez que o Paraná se consolidou como o quarto estado com a melhor qualidade de vida do Brasil.

Cidades como Marumbi, São Pedro do Ivaí, Lidianópolis, Rosário do Ivaí, Godoy Moreira e São João do Ivaí apresentaram índices que variam de 59,59 a 60,74. O menor desempenho da região ficou com Rio Branco do Ivaí, que obteve a nota 57,73, ocupando a 369ª posição entre as 399 cidades paranaenses avaliadas pelo estudo. O IPS Brasil é considerado a ferramenta mais completa da realidade socioambiental do país, medindo resultados focados no atendimento às necessidades básicas dos cidadãos.

Ele é composto por 57 indicadores sociais, ambientais e que medem resultados. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para 3 dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

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No indicador de Necessidades Humanas Básicas, Floresta (89,21), Miraselva (88,36) e Munhoz de Melo (86,83) tiveram as maiores notas do Paraná. Já em Fundamentos do Bem-Estar o top 3 é formado por Curitiba (78,51), Maringá (78,32) e Londrina (74,94). Por fim, em Oportunidades aparecem Cornélio Procópio (58,51), Quatro Barras (54,76) e Novo Itacolomi (54,68).

São avaliados 12 componentes: Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior.