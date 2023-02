Aquiles Takeda é reeleito Presidente da Associação de Consórcios do PR

Da Redação

A decisão foi tomada em uma reunião na última terça-feira (31/01)

Desde 2021, o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, integra a presidência da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar). Em uma reunião na última terça-feira (31/01), ele foi reeleito e irá continuar seu mandato até o ano de 2024.

No momento de votação, estava presentes representantes de 15 consórcios.

“Agradeço a todos pela confiança, estaremos a frente da Acispar por mais dois anos, deixo aqui meu compromisso com todos, e vamos juntos buscar soluções para melhorar cada vez mais a saúde do nosso Paraná”, disse o prefeito Aquiles Takeda.

A Acispar nasceu da ideia de fortalecimento dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do estado e, essencialmente, para conjugar esforços visando atingir objetivos comuns e atender os usuários do SUS.





Presenças

Estiveram presentes na reunião, nesta terça-feira (31/01):

Rafael Brito do Prado, Presidente do CISCOMCAM; Elizabeth Silveira Schmitd, Presidente do CIMSAMU; Paulo Horn, Presidente do CONIMS; Gerson Colodel, Presidente do COMESP; Hermes Wichtoff, Presidente do CISVIR; Marcos Franzato, Presidente do CISCENOP; Renan Romanichen, Presidente do CISIVAIPORÃ; Almir de Almeida, Presidente do CISAMERIOS; Disnei Luquini, Presidente do CIRUSPAR; Irani José Barros, Presidente do CIMSAUDE; Edimar Santos, Presidente do CISNOP; Aquiles Takeda Filho, Presidente do Paraná Saúde; José Paulo Azim, Presidente do CISLIPA; Ademir Luiz Maciel, Presidente do CISAMUSEP; e Diretor Executivo do CISNORPI, Tony Palhares.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.

